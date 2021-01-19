Ресторан украинской кухни "Веселка", что в Нью-Йорке, вошел в список "100 ресторанов, которые нельзя потерять Америке" по версии известного журнала Esquire.

Популярное американское издание Esquire опубликовало список из "100 ресторанов, которые Америке нельзя потерять".

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В этот список вошел украинский ресторан "Веселка" – заведение, которое вот уже 67 лет сохраняет свои традиции, а у многих с ним связаны теплые воспоминания.

"Как я недавно говорил другу, если мы потеряем "Веселку", мы потеряем Нью-Йорк. Это якорь Ист-Виллидж, самая крутая закусочная на земле, круглосуточно открытый украинский центр на те моменты, когда измученная душа остро требует голубцов, бефстроганов и вареников. Сейчас "Веселка" нам нужна как никогда", – написал американский писатель и редактор Джефф Гординье, произведения которого часто публикуются в различных американских журналах и газетах, включая Esquire и The New York Times.

Известное в мире издание Esquire не зря создало такую ​​подборку знаковых заведений Америки, ведь в 2020 году, в результате пандемии COVID-19, много ресторанов не удержались на плаву и вынуждены были закрыться из-за банкротства. Среди них даже многие авторитетные заведения известных шеф-поваров Америки.



Ресторан украинской кухни "Веселка"

Эта угроза будет только усиливаться, поскольку зима прогрессирует, и рестораторам придется отказаться от трапезы на открытом воздухе, которая в течение нескольких месяцев позволяла им держаться на плаву.

В свою очередь, в ресторане "Веселка" отреагировали на упоминание об их заведении в журнале и поблагодарили журнал за включение их в этот престижный перечень.



Подача традиционного украинского борща в ресторане "Веселка" в Америке

Украинский ресторан "Веселка" угощает вкусными традиционными украинскими блюдами посетителей и гостей Нью-Йорка еще с 1954 года, а находится заведение в самом центре района Ист-Виллидж.