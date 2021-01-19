Ресторан української кухні "Веселка", що в Нью-Йорку увійшов до списку "100 ресторанів, які не можна втратити Америці" за версією відомого журналу Esquire.

Популярне американське видання Esquire опублікувало список зі "100 ресторанів, які Америці не можна втратити".

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До цього списку увійшов український ресторан "Веселка" – заклад, який ось уже 67 років зберігає свої традиції, а у багатьох з ним пов'язані теплі спогади.

Як я нещодавно казав другові, якщо ми втратимо "Веселку", ми втратимо Нью-Йорк. Це якір Іст-Віллідж, найкрутіша закусочна на землі, цілодобово відкритий український осередок на ті моменти, коли змучена душа гостро потребує голубців, бефстроганов та вареників. Зараз "Веселка" нам потрібна як ніколи, – написав американський письменник і редактор Джефф Гордіньє, твори якого часто публікуються в різних американських журналах і газетах, включаючи Esquire і The New York Times.

Відоме у світі видання Esquire не дарма створило таку підбірку знакових закладів Америки, адже у 2020 році, внаслідок пандемії COVID-19 багато ресторанів не втрималися на плаву та змушені були закритись через банкрутство. Серед них навіть багато авторитетних закладів відомих шеф-кухарів Америки.

Ресторан української кухні "Веселка"

Ця загроза буде лише посилюватися, оскільки зима прогресує, і рестораторам доведеться відмовитися від трапези на відкритому повітрі, яка протягом кількох місяців дозволяла їм триматися на плаву.

Своєю чергою, в ресторані "Веселка" відреагували на згадку про їхній заклад у журналі та подякували часопису за включення їх у цей престижний перелік.

Подача традиційного українського борщу в ресторані "Веселка" в Америці

Український ресторан "Веселка" частує смачними традиційними українськими стравами відвідувачів та гостей Нью-Йорка ще з 1954 року, а знаходиться заклад в самому центрі району Іст-Віллідж.