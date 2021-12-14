Веселые зимние вечера: готовим сбитень для компании

Праздничный период – это всегда веселые компании старых друзей, которые наконец-то нашли время для встречи. Вкусные напитки – это обязательный элемент вечера в кругу близких людей.

Обычно для новогодних праздников готовят пунш, но никогда не мешает дать гостям больше опций для выбора. Сбитень – прекрасное дополнение к перечню напитков, которое поможет наладить тесное общение.

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Рецепт ущерба имеет много вариаций, но вряд ли вы ошибетесь, выбрав любую из них.

Классический рецепт сбитня

Время: 1 час

Порций: 4

Любимец веселых компаний / Фото Pinterest

Ингредиенты

2 литра воды или слабого пива;

1,5 литра меда;

2 столовые ложки уксуса;

0,5 чайной ложки имбиря;

0,5 чайной ложки черного молотого перца;

0,5 чайной ложки калгана;

100 грамм водки.

Приготовление

Кипятим воду или пиво в течение часа. Постепенно добавляем мед, перец, уксус, имбирь и калган. Если вы хотите добавить в напиток перчинки – опустите в воду или пиво на 1 минуту красный перец. Добавляем водку. Снимаем сбитень с огня и даем немного остыть, но подаем напиток горячим.

Приятного аппетита!