Обычно для новогодних праздников готовят пунш, но никогда не мешает дать гостям больше опций для выбора. Сбитень – прекрасное дополнение к перечню напитков, которое поможет наладить тесное общение.
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Рецепт ущерба имеет много вариаций, но вряд ли вы ошибетесь, выбрав любую из них.
Классический рецепт сбитня
Время: 1 час
Порций: 4
Любимец веселых компаний / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 2 литра воды или слабого пива;
- 1,5 литра меда;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 0,5 чайной ложки имбиря;
- 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
- 0,5 чайной ложки калгана;
- 100 грамм водки.
Приготовление
- Кипятим воду или пиво в течение часа. Постепенно добавляем мед, перец, уксус, имбирь и калган.
- Если вы хотите добавить в напиток перчинки – опустите в воду или пиво на 1 минуту красный перец.
- Добавляем водку.
- Снимаем сбитень с огня и даем немного остыть, но подаем напиток горячим.
Приятного аппетита!