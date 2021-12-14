Обычно для новогодних праздников готовят пунш, но никогда не мешает дать гостям больше опций для выбора. Сбитень – прекрасное дополнение к перечню напитков, которое поможет наладить тесное общение.

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Рецепт ущерба имеет много вариаций, но вряд ли вы ошибетесь, выбрав любую из них.

Классический рецепт сбитня

Время: 1 час

Порций: 4

Любимец веселых компаний / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 2 литра воды или слабого пива;
  • 1,5 литра меда;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 0,5 чайной ложки имбиря;
  • 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
  • 0,5 чайной ложки калгана;
  • 100 грамм водки.

Приготовление

  1. Кипятим воду или пиво в течение часа. Постепенно добавляем мед, перец, уксус, имбирь и калган.
  2. Если вы хотите добавить в напиток перчинки – опустите в воду или пиво на 1 минуту красный перец.
  3. Добавляем водку.
  4. Снимаем сбитень с огня и даем немного остыть, но подаем напиток горячим.

Приятного аппетита!