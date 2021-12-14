Зазвичай для новорічних свят готують пунш, але ніколи не завадить дати гостям більше опцій для вибору. Збитень – прекрасне доповнення до переліку напоїв, яке допоможе налагодити тісне спілкування.
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Рецепт збитня має багато варіацій, але навряд чи ви помилитесь, обравши будь-яку з них.
Класичний рецепт збитня
Час: 1 година
Порцій: 4
Улюбленець веселих компаній / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 2 літра води або слабкого пива;
- 1,5 літра меду;
- 2 столові ложки оцту;
- 0,5 чайної ложки імбиру;
- 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
- 0,5 чайної ложки калгану;
- 100 грам горілки.
Приготування
- Кип'ятимо воду або пиво впродовж години. Поступово додаємо мед, перець, оцет, імбир та калган.
- Якщо хочете додати у напій перчинки – опустіть в воду чи пиво на 1 хвилину червоний перець.
- Додаємо горілку.
- Знімаємо збитень з вогню та даємо трішки охолонути, але подаємо напій гарячим.
Смачного!