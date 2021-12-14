Зазвичай для новорічних свят готують пунш, але ніколи не завадить дати гостям більше опцій для вибору. Збитень – прекрасне доповнення до переліку напоїв, яке допоможе налагодити тісне спілкування.

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Рецепт збитня має багато варіацій, але навряд чи ви помилитесь, обравши будь-яку з них.

Класичний рецепт збитня

Час: 1 година

Порцій: 4

Улюбленець веселих компаній / Фото Pinterest

Інгредієнти

2 літра води або слабкого пива;

1,5 літра меду;

2 столові ложки оцту;

0,5 чайної ложки імбиру;

0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

0,5 чайної ложки калгану;

100 грам горілки.

Приготування

Кип'ятимо воду або пиво впродовж години. Поступово додаємо мед, перець, оцет, імбир та калган. Якщо хочете додати у напій перчинки – опустіть в воду чи пиво на 1 хвилину червоний перець. Додаємо горілку. Знімаємо збитень з вогню та даємо трішки охолонути, але подаємо напій гарячим.

Смачного!