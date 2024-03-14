Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса
14 марта 2024, 01:17Читати новину українською
Источник:Shuba
Весна – пора полезных салатов. Попробуйте приготовить этот с хрустящей молодой капустой и огурцами.
Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей.
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Салат из молодой капусты и редиса
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 1 молодая капуста;
– 2 томата;
– 2 свежих огурца;
– зеленый лук, петрушка по вкусу;
– 4 редиски;
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка винного уксуса;
– соль по вкусу.
Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash
Приготовление:
- Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук.
- Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
- Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.