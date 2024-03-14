Компанію їм складе соковита редиска. Радимо готувати цей салат на один раз – він погано зберігається у холодильнику саме через соковитість овочів.

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Салат з молодої капусти й редиски

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Обов'язково збережіть цей рецепт: простий весняний салат з молодої капусти й редиски
Редиска – найвесняніший овоч / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Дрібно наріжте капусту, петрушку та зелену цибулю.
  2. Огірки, помідори та редиску добре промийте. Наріжте овочі соломкою.
  3. Змішайте усі інгредієнти в глибокій мисці.
  4. Додайте сіль, грецький йогурт та винний оцет. Добре перемішайте та одразу подавайте до столу.