Обов'язково збережіть цей рецепт: простий весняний салат з молодої капусти й редиски

Компанію їм складе соковита редиска. Радимо готувати цей салат на один раз – він погано зберігається у холодильнику саме через соковитість овочів.

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Салат з молодої капусти й редиски

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 молода капустина;

– 2 томати;

– 2 свіжі огірки;

– зелена цибуля, петрушка до смаку;

– 4 редиски;

– 4 столові ложки грецького йогурту;

– 1 чайна ложка винного оцту;

– сіль до смаку.



Редиска – найвесняніший овоч / Фото Unsplash

Приготування:

Дрібно наріжте капусту, петрушку та зелену цибулю. Огірки, помідори та редиску добре промийте. Наріжте овочі соломкою. Змішайте усі інгредієнти в глибокій мисці. Додайте сіль, грецький йогурт та винний оцет. Добре перемішайте та одразу подавайте до столу.

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