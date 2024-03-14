Обов'язково збережіть цей рецепт: простий весняний салат з молодої капусти й редиски

Компанію їм складе соковита редиска. Радимо готувати цей салат на один раз – він погано зберігається у холодильнику саме через соковитість овочів.
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Салат з молодої капусти й редиски
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Редиска – найвесняніший овоч / Фото Unsplash
Приготування:
- Дрібно наріжте капусту, петрушку та зелену цибулю.
- Огірки, помідори та редиску добре промийте. Наріжте овочі соломкою.
- Змішайте усі інгредієнти в глибокій мисці.
- Додайте сіль, грецький йогурт та винний оцет. Добре перемішайте та одразу подавайте до столу.