Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса

Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей.
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Салат из молодой капусты и редиса
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash
Приготовление:
- Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук.
- Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
- Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.