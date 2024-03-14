Компанию им составит сочный редис. Советуем готовить этот салат на один раз – он плохо хранится в холодильнике именно из-за сочности овощей.

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Салат из молодой капусты и редиса

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Обязательно сохраните этот рецепт: простой весенний салат из молодой капусты и редиса
Редиска – самый весенний овощ / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте капусту, петрушку и зеленый лук.
  2. Огурцы, помидоры и редис хорошо промойте. Нарежьте овощи соломкой.
  3. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске.
  4. Добавьте соль, греческий йогурт и винный уксус. Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу.