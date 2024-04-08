Свежесть на тарелке: из чего приготовить весенний салат
8 апреля 2024, 06:48Читати новину українською
Источник:Polki
Весна всегда ассоциируется со свежестью, а этот салат точно не оставит вас равнодушными. Это блюдо идеально подходит для легкого обеда или как сопровождение к основному блюду.
Этот салат – это не просто сочетание свежих ингредиентов, он имеет еще и непревзойденный вкус. А готовится всего за несколько простых шагов!
Интересно 4 рецепта с сельдью ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Весенний салат
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 300 грамм помидоров черри;
– 1 огурец;
– 1 пучок редиса;
– полпучка петрушки;
– 7 столовых ложек оливкового масла;
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте в миске оливковое масло, лимонный сок и прованские травы.
- Помидоры разрежьте пополам, огурец и редьку нарежьте кружочками.
- Все ингредиенты поместить в миску и полить приготовленной ранее заправкой.
- Весенний салат из редиса перед подачей посыпьте петрушкой.
Как выбрать свежий редис
При выборе редиса выберите те, что имеют твердые и гладкие корнеплоды. Они должны быть твердые на ощупь, без признаков дряблости или мягкости. Если редис продается с листьями, проверьте, свежие ли они и зеленые.Также будет очень вкусно: как приготовить салат с айсбергом.