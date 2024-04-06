Айсберг прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как томаты, огурцы, перец, морковь и куриное мясо. Он может быть использован как основа для салатов, сэндвичей, бургеров или даже горячих блюд.

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Что приготовить с салатом айсберг

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пол головки салата айсберг;

– 4 столовые ложки измельченного лука;

– 2 столовые ложки измельченной петрушки;

– 1 красный перец;

– 1/4 луковицы;

– 1 огурец;

– 1 помидор;

– 80 грамм мягкого сыра;

– соус: 4 столовые ложки оливкового масла экстра, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка меда, соль, перец, 1 чайная ложка орегано.

Приготовление:

Салат промойте и тщательно обсушите. Нарежьте его и положите в миску. Добавьте лук и петрушку и перемешайте. Добавьте нарезанный кубиками перец и мелко нарезанный лук. Добавьте очищенные и разрезанные пополам огурцы и нарезанные кубиками помидоры или нарезанные пополам помидоры черри. Смешайте все в салатнике. Ингредиенты для соуса тщательно перемешайте и полейте листья салата. Переложите в салатник и украсьте сверху кубиками сыра.

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