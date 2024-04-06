Айсберг прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как томаты, огурцы, перец, морковь и куриное мясо. Он может быть использован как основа для салатов, сэндвичей, бургеров или даже горячих блюд.
Интересно 4 рецепта с сельдью ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Что приготовить с салатом айсберг
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Салат промойте и тщательно обсушите.
- Нарежьте его и положите в миску.
- Добавьте лук и петрушку и перемешайте.
- Добавьте нарезанный кубиками перец и мелко нарезанный лук.
- Добавьте очищенные и разрезанные пополам огурцы и нарезанные кубиками помидоры или нарезанные пополам помидоры черри.
- Смешайте все в салатнике.
- Ингредиенты для соуса тщательно перемешайте и полейте листья салата.
- Переложите в салатник и украсьте сверху кубиками сыра.