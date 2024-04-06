Айсберг прекрасно сочетается с различными ингредиентами, такими как томаты, огурцы, перец, морковь и куриное мясо. Он может быть использован как основа для салатов, сэндвичей, бургеров или даже горячих блюд.

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Что приготовить с салатом айсберг

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Салат промойте и тщательно обсушите.
  2. Нарежьте его и положите в миску.
  3. Добавьте лук и петрушку и перемешайте.
  4. Добавьте нарезанный кубиками перец и мелко нарезанный лук.
  5. Добавьте очищенные и разрезанные пополам огурцы и нарезанные кубиками помидоры или нарезанные пополам помидоры черри.
  6. Смешайте все в салатнике.
  7. Ингредиенты для соуса тщательно перемешайте и полейте листья салата.
  8. Переложите в салатник и украсьте сверху кубиками сыра.