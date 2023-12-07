Один ингредиент изменит все: оригинальный рецепт любимого винегрета на Новый год

7 декабря 2023, 20:53
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Источник:

Евгений Клопотенко

Винегрет – это один из самых любимых салатов украинцев из корнеплодов. Чаще всего его готовят в холодные месяцы, когда сезон свежих овощей уже прошел, а свекла, морковь и картофель до сих пор доступны.

Несмотря на свою простоту, винегрет может прекрасно украсить праздничный стол. В этом году можете попробовать приготовить не классический салат, а с приправой на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса.

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Винегрет с заправкой: пошаговый рецепт

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 отварных картофелины;
– 1 большая отварная морковь;
– 2 отварных свеклы;
– 1 столовая ложка американской горчицы;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 250 граммов белой консервированной фасоли;
– 2 чайные ложки смеси трав;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите от кожуры отварную крупную морковку и 2 картофеля. Нарежьте их большими кубиками.
  2. Отварную свеклу также очистите и нарежьте. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску.
  3. Выложите в миску 1 столовую ложку американской горчицы и тонкой струйкой влейте 4 столовые ложки оливкового масла, перемешивая венчиком. Добавьте 1 столовую ложку винного уксуса, щепотку соли и еще раз тщательно перемешайте.
  4. Переложите в фасоль все нарезанные овощи и добавьте 2 чайные ложки смеси сухих трав.
  5. Заправьте винегрет соусом и перемешайте. Попробуйте и добавьте соли и перца по вкусу, если нужно.
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Автор: Ольга Котів