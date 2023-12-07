Один ингредиент изменит все: оригинальный рецепт любимого винегрета на Новый год
7 декабря 2023, 20:53Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Винегрет – это один из самых любимых салатов украинцев из корнеплодов. Чаще всего его готовят в холодные месяцы, когда сезон свежих овощей уже прошел, а свекла, морковь и картофель до сих пор доступны.
Несмотря на свою простоту, винегрет может прекрасно украсить праздничный стол. В этом году можете попробовать приготовить не классический салат, а с приправой на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса.
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Винегрет с заправкой: пошаговый рецепт
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 2 отварных картофелины;
– 1 большая отварная морковь;
– 2 отварных свеклы;
– 1 столовая ложка американской горчицы;
– 1 столовая ложка винного уксуса;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 250 граммов белой консервированной фасоли;
– 2 чайные ложки смеси трав;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите от кожуры отварную крупную морковку и 2 картофеля. Нарежьте их большими кубиками.
- Отварную свеклу также очистите и нарежьте. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску.
- Выложите в миску 1 столовую ложку американской горчицы и тонкой струйкой влейте 4 столовые ложки оливкового масла, перемешивая венчиком. Добавьте 1 столовую ложку винного уксуса, щепотку соли и еще раз тщательно перемешайте.
- Переложите в фасоль все нарезанные овощи и добавьте 2 чайные ложки смеси сухих трав.
- Заправьте винегрет соусом и перемешайте. Попробуйте и добавьте соли и перца по вкусу, если нужно.