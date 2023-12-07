Несмотря на свою простоту, винегрет может прекрасно украсить праздничный стол. В этом году можете попробовать приготовить не классический салат, а с приправой на основе горчицы, растительного масла и винного уксуса.
Попробуйте также Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый киш с курицей и сыром
Винегрет с заправкой: пошаговый рецепт
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Очистите от кожуры отварную крупную морковку и 2 картофеля. Нарежьте их большими кубиками.
- Отварную свеклу также очистите и нарежьте. Из банки консервированной фасоли слейте жидкость и высыпьте ее в большую миску.
- Выложите в миску 1 столовую ложку американской горчицы и тонкой струйкой влейте 4 столовые ложки оливкового масла, перемешивая венчиком. Добавьте 1 столовую ложку винного уксуса, щепотку соли и еще раз тщательно перемешайте.
- Переложите в фасоль все нарезанные овощи и добавьте 2 чайные ложки смеси сухих трав.
- Заправьте винегрет соусом и перемешайте. Попробуйте и добавьте соли и перца по вкусу, если нужно.