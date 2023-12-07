Попри свою простоту, вінегрет може чудово прикрасити святковий стіл. Цьогоріч можете спробувати приготувати не класичний салат, а із заправою на основі гірчиці, олії та винного оцту.

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Вінегрет із заправкою: покроковий рецепт

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 відварених картоплини;

– 1 велика відварена морква;

– 2 відварених буряки;

– 1 столова ложка американської гірчиці;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 250 грамів білої консервованої квасолі;

– 2 чайні ложки суміші трав;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Почистьте від шкірки відварену велику морквину та 2 картоплі. Наріжте їх великими кубиками. Відварений буряк також очистьте та наріжте. З бляшанки консервованої квасолі злийте рідину та висипте її у велику миску. Викладіть у миску 1 столову ложку американської гірчиці та тонкою цівкою влийте 4 столові ложки оливкової олії, перемішуючи віничком. Додайте 1 столову ложку винного оцту, дрібку солі та ще раз ретельно перемішайте. Перекладіть у миску до квасолі всі нарізані овочі та додайте 2 чайні ложки суміші сухих трав. Заправте вінегрет соусом та перемішайте. Скуштуйте та додайте солі й перцю до смаку, якщо потрібно.

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