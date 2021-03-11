Вінегрет чудово підійде для пісного меню, адже у цьому салаті не має м'яса та молочних продуктів.

Салат "Вінегрет" надзвичайно смачний та корисний для організму, адже складається з овочів та без додавання шкідливих жирів. Страва підходить як для дієтичного меню, так і для пісного.

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Приготуйте салат "Вінегрет" для всієї родини та подавайте його до столу з хрумкими грінками з чорного хліба або ласуйте з поживними хлібцями.

Рецепт салату "Вінегрет"

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 300 г квашеної капусти;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 морква;

– 3 ст. л оливкової або соняшникової олії;

– 2 буряки;

– 4 квашених огірки;

– 200 г відвареної квасолі.