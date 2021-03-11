Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст
Вінегрет чудово підійде для пісного меню, адже у цьому салаті не має м'яса та молочних продуктів.
Джерело:SmachnoNews
Салат "Вінегрет" надзвичайно смачний та корисний для організму, адже складається з овочів та без додавання шкідливих жирів. Страва підходить як для дієтичного меню, так і для пісного.
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Приготуйте салат "Вінегрет" для всієї родини та подавайте його до столу з хрумкими грінками з чорного хліба або ласуйте з поживними хлібцями.
Рецепт салату "Вінегрет"
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Відваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку та охолодіть.
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Моркву та картоплю відваріть в підсоленій воді до готовності в мундирах. Охолодіть овочі та почистіть від шкірки, наріжте середніми кубиками.
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Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно поріжте.
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Зцідіть воду з квасолі та квашеної капусти. Викладіть всі інгредієнти в глибоку миску та ретельно перемішайте.
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Поріжте дрібним кубиком квашені огірки та додайте до овочів.
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Посоліть салат та поцукруйте за бажанням, влийте олії та ще раз ретельно перемішайте.
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Залиште готовий салат настоятись 20 хвилин. Смачного!
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