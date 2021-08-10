Вишневое меню влюбит с первого кусочка: Винница покоряет туристов новым гастросимволом города

В рамках нового проекта "Винницкий стандарт гостеприимства", около 20-ти заведений города согласились ввести в свои меню необычные блюда с новым гастросимволом Виннице – вишней. Чем будут удивлять рестораторы города туристов и местных жителей, – читайте в материале.

Винницкий стандарт гостеприимства – это первый городской концепт такого направления в Украине. В прошлом году его разработали винницкие рестораторы, отельеры и маркетологи.

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В Виннице кафе и рестораны в рамках проекта "Винницкий стандарт гостеприимства" разработали эксклюзивное вишневое меню, а главная ягода – вишня, стала новым гастросимволом города Винница!

Спешим поделиться потрясающей новостью! Теперь одной причиной больше, чтобы посетить Винницу — у нас появилось единственное в Украине эксклюзивное вишневое меню, в котором каждый найдет блюдо себе по вкусу, – отметили на официальной странице в соцсети фейсбук.

Почему именно вишня?

Эта яркая и сочная ягода не просто так стала гастросимволом города, ведь именно вишню традиционно выращивали в Виннице. Кроме того, в Виннице есть микрорайон Вишенка, а еще Вишня — это название усадьбы Н. Пирогова, где была сосредоточена культурно-художественная жизнь города во второй половине XIX века.

Традиционные блюда на новый лад

Около 20 заведений дали согласия на разработку нового вишневого меню в своих ресторанах, тем самым поддержав идею городского совета ввести Винницкий стандарт гостеприимства.



Украинский борщ с вишней / Фото visitvinnytsiavn

Сейчас только восемь заведений предлагают гостям и местным жителям города попробовать изысканные блюда в сочетании с вишней.



Хинкали / Фото visitvinnytsiavn

Кроме традиционных вареников, пирогов, тортов и штруделей, повара кафе и ресторанов использовали эту ягоду в приготовлении соусов к мясным блюдам, в рецептах гамбургеров и даже борща на вишнях.