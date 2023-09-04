Как приготовить домашнее вино из малины: старинный украинский рецепт

Вино один из самых древних напитков, который так любят миллионы по всему миру. Этот легкий алкогольный напиток с легкостью можно приготовить дома, если есть рецепт и немного вдохновения.

Домашнее малиновое вино – отличный вариант для семейного застолья. Его легко готовить, а вкус – непревзойденный, полусладкий.

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В состав малинового вина не входят добавленные дрожжи, только те, которые уже есть на ягодах. Поэтому малину ни в коем случае нельзя мыть перед приготовлением.

Рецепт вина из малины

Время: 3 недели

3 недели Порции: 2

– 2 литра свежей малины;– 700 граммов сахара;– 2 литра воды.

Приготовление:

Малину перебираем от листочков и мусора, ягоды перекладываем в чистую посуду. Свежую малину не моем, чтобы сохранить дикие дрожжи, необходимые для природного брожения.

Малину перетираем деревянной ложкой. Перетертую малину оставляем, готовим сироп с сахаром.

Смешиваем сахар с водой и варим сироп в течение 5 минут с момента закипания на среднем огне. Снимаем с плиты, охлаждаем.

После этого перекладываем ягодное пюре в стеклянную посуду или стеклянную 3-литровую банку, заливаем малину остывшим сахарным сиропом.

На банку с малиной одеваем сверху крышку с водяным затвором или резиновую перчатку. Оставляем малиновое вино в тепле для брожения примерно на две недели.

После завершения брожения процеживаем вино из малины через марлю в чистую банку, не затрагивая осадок. Закрываем банку с вином плотной крышкой, ставим в прохладное место примерно в неделю.

Затем снова снимаем вино с осадка, процеживаем, разливаем по бутылкам.

Приятного аппетита!

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