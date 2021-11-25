"Винтажная кухня" – это не просто кулинарная книга с рецептами, она дополнена уникальными советами и правилами этикета от самой изящной телеведущей украинского телевидения и "ревизора" Оли Фреймут.

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Первое издание книги увидело свет в 1937 году в Западной Украине. Современная вариация на найденную книгу "Винтажная кухня" актуальна до сих пор, ведь продукты для блюд вы можете найти на рынке или на полках супермаркетов по умеренным ценам.



"Винтажная кухня" от Оли Фреймут / Фото Якабу

Украинская кухня не останавливается только на борще, варениках и сале, изящные блюда тех времен ловко интерпретированы современными шеф-поварами в меню изысканных ресторанов.



Страница из книги "Винтажная кухня" / Скриншот из книги

Благодаря Оле Фреймут старинные домашние рецепты западноукраинской кухни получили новую жизнь, а приятным бонусом для самых требовательных читателей автор добавила правила современного столового этикета.

"Винтажная кухня" станет прекрасным украшением вашей книжной полки, подойдет для подарка родным. Кстати, в книге отведен целый раздел детскому питанию, который поможет мамам вкусно и полезно готовить для малышей.