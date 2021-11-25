"Вінтажна кухня" – це не просто кулінарна книга з рецептами, вона доповнена унікальними порадами та правилами етикету від найвитонченішої телеведучої українського телебачення та "ревізора" Олі Фреймут.

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Перше видання книги побачило світ у 1937 році в Західній Україні. Сучасна варіація на віднайдену книгу "Вінтажна кухня" актуальна й досі, адже продукти для страв ви можете знайти на ринку або на полицях супермаркетів за помірними цінами.



"Вінтажна книга" від Олі Фреймут / Фото Якабу

Українська кухня не зупиняється лише на борщі, варениках та салі, витончені страви тих часів вправно інтерпретовані сучасними шеф-кухарями у меню вишуканих ресторанів.



Сторінка з книги "Вінтажна кухня" / Скріншот з книги

Завдяки Олі Фреймут, старовинні домашні рецепти західноукраїнської кухні отримали нове життя, а приємним бонусом для найвибагливіших читачів авторка додала правила сучасного столового етикету.

"Вінтажна кухня" стане чудовою окрасою вашої книжкової полиці, підійде на подарунок рідним. До речі, в книзі відведений цілий розділ з дитячим харчуванням, який допоможе матусям смачно та корисно готувати для малечі.