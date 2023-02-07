Вишневый тарт и заварным кремом – отличный вариант для домашней выпечки. Вишни для сладкого пирога можно выбрать как свежие, так и замороженные.
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По рецепту украинского шеф-повара Николая Люлька, вишневый тарт получится нежным, сочным и вкуснейшим.
Рецепт вишневого тарта
- Время: 4 – 5 часов
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Замешиваем тесто, раскатываем слой толщиной 4 – 5 миллиметров и выкладываем в форму 28 диаметра формируя борта.
- Накалываем тесто вилкой и сверху выкладываем пергамент и горох.
- Выпекаем в разогретой духовке до 200 градусов 15 минут, затем снимаем горох и выпекаем еще 10 минут. Даем лепешку полностью остыть и вынимаем из формы.
Приготовление:
- В миске сочетаем желтки, молоко, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал, перемешиваем.
- Ставим на паровую баню и тщательно мешаем пока в один момент не уйдет первый пар из миски и смесь загустеет.
- Добавляем в горячий крем сливочное масло и замоченный желатин, перемешиваем до однородности. Выкладываем на лепешку и разравниваем.
Приготовление:
- В кастрюле совмещаем вишню, сахар, розмарин и доводим до кипения.
- Отделяем вишню и сок. Сока должно быть 300 граммов. Добавляем замоченный желатин, тщательно перемешиваем.
- Выкладываем на немного загустевший крем вишню и заливаем охлажденным соком. Оставляем в холодильнике на ночь, чтобы пласты полностью застыли.
Приятного аппетита!