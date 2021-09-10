Варенье из облепихи необычайно вкусное и полезное. Чтобы его приготовить, вам не нужно днями стоять на кухне, достаточно нескольких часов.

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Рецепт варенья из облепихи

  • Время: 4–5 часов
  • Порции: 4


Облепиха / Фото Гастроном

Приготовление:

  1. Залейте ягоды шиповника 1 литром воды и кипятите в течение 5 минут. Оставьте настаиваться около 2–3 часов. Далее шиповник следует процедить.
  2. Перелейте отвар шиповника в кастрюлю и отправьте на огонь. Добавьте сахар и снова доведите до кипения.
  3. Варите сироп 20 минут.
  4. Облепиху измельчите в блендере и тщательно перетрите через сито.
  5. Орешки обжарьте на сухой сковородке и измельчите.
  6. Соедините пюре облепихи с сиропом шиповника и грецкими орехами.
  7. Готовьте варенье на слабом огне в течение 20–30 минут.
  8. Заранее простерилизуйте банки для варенья и разлейте его в них. Закройте крышками и храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!