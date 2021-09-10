Варенье из облепихи необычайно вкусное и полезное. Чтобы его приготовить, вам не нужно днями стоять на кухне, достаточно нескольких часов.

Читайте также Собираемся на осенний пикник: полезные советы для удачного отдыха

Рецепт варенья из облепихи

Время: 4–5 часов

4–5 часов Порции: 4



Облепиха / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 1 кг облепихи;

– 100 г шиповника;

– 200 г грецких орехов;

– 500 г сахара.

Приготовление: