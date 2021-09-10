Варення з обліпихи надзвичайно смачне і корисне. Щоб його приготувати вам не потрібно днями стояти на кухні, достатньо кількох годин.
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Рецепт варення з обліпихи
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 4
Обліпиха / Фото Гастроном
Приготування:
- Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.
- Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.
- Варіть сироп 20 хвилин.
- Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.
- Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
- З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.
- Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.
- Заздалегідь простерилізуйте банки для варення та розлийте його в них. Закрийте кришками та зберігайте в темному і прохолодному місці. Смачного!