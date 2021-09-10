Витаминное варенье из облепихи и шиповника: домашний рецепт на зиму

Обязательно приготовьте на зиму варенье из облепихи, оно такое ароматное и вкусное, что тяжело сдержать себя, чтобы не съесть всю банку за раз. А у нас для вас легкий рецепт облепихового варенья, да еще и с добавлением шиповника и грецких орехов.

Варенье из облепихи необычайно вкусное и полезное. Чтобы его приготовить, вам не нужно днями стоять на кухне, достаточно нескольких часов.

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Рецепт варенья из облепихи

Время: 4–5 часов

4–5 часов Порции: 4



Облепиха / Фото Гастроном

– 1 кг облепихи;– 100 г шиповника;– 200 г грецких орехов;– 500 г сахара.

Приготовление: