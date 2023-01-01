Морковь – это отличный витаминный заряд, который так нужен организму после новогоднего застолья. Его вкус прекрасно дополнит мак, являющийся главным вкусовым мотивом зимы.

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Рецепт салата из моркови и мака

Время: 30 минут

Порций: 6

Быстро и вкусно / Фото ВВС

Ингредиенты:

  • 6 средних морковок;
  • сок 1 лимона;
  • 4 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка сахарной пудры;
  • 1 чайная кровать мака.

Приготовление:

  1. Морковь грубо натираем.
  2. Сбрызгиваем ее соком лимона и оливковым маслом, хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем в миску мак и сахарную пудру, перемешиваем еще раз.
  4. Подаем салат к столу, в холодильнике его можно хранить 2 дня.