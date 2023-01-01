Морква – це чудовий вітамінний заряд, який так потрібен організму після новорічного застілля. Його смак прекрасно доповнить мак, який є головним смаковим мотивом зими.

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Рецепт салату з моркви та маку

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Швидко та смачно / Фото ВВС

Інгредієнти:

6 середніх морквин;

сік 1 лимона;

4 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка цукрової пудри;

1 чайна ложка маку.

Приготування: