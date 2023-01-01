Морква – це чудовий вітамінний заряд, який так потрібен організму після новорічного застілля. Його смак прекрасно доповнить мак, який є головним смаковим мотивом зими.

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Рецепт салату з моркви та маку

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Швидко та смачно / Фото ВВС

Інгредієнти:

  • 6 середніх морквин;
  • сік 1 лимона;
  • 4 столові ложки оливкової олії;
  • 1 чайна ложка цукрової пудри;
  • 1 чайна ложка маку.

Приготування:

  1. Моркву грубо натираємо.
  2. Скроплюємо її соком лимона та оливковою олією, гарно перемішуємо.
  3. Додаємо в миску мак та цукрову пудру, ще раз перемішуємо.
  4. Подаємо салат до столу, в холодильнику його можна зберігати 2 дні.