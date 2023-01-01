Сочетание вкуса и пользы: разгружаем организм салатом из моркови и мака
1 января 2023, 18:30Читати новину українською
Источник:ВВС
После новогоднего застолья хочется чего-нибудь не только вкусного, но и легкого. Прекрасной опцией будет салат из моркови, вкус которого приправлен маковыми нотками.
Морковь – это отличный витаминный заряд, который так нужен организму после новогоднего застолья. Его вкус прекрасно дополнит мак, являющийся главным вкусовым мотивом зимы.
Не упустите Звездные гости и известные бренд-шефы: кто стал первым участником нового кулинарного кастинг-шоу
Рецепт салата из моркови и мака
Время: 30 минут
Порций: 6
Быстро и вкусно / Фото ВВС
Ингредиенты:
- 6 средних морковок;
- сок 1 лимона;
- 4 столовые ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка сахарной пудры;
- 1 чайная кровать мака.
Приготовление:
- Морковь грубо натираем.
- Сбрызгиваем ее соком лимона и оливковым маслом, хорошо перемешиваем.
- Добавляем в миску мак и сахарную пудру, перемешиваем еще раз.
- Подаем салат к столу, в холодильнике его можно хранить 2 дня.