Витаминный салат с курицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт салата с курицей и овощами, который вы можете приготовить на скорую руку.
Источник:Наша Ряба
Вкусный и полезный витаминный салат с курицей – отличный вариант на обед. Не нужно долго тратить время на кухне. Свежие овощи с сочным диетическим мясом и изысканный соус дополняет блюдо.
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Рецепт салата
- Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе. В кастрюлю с кипятком добавьте соль, гранатовый сок, отварите мясо до готовности. Достаньте, выложите в миску, оставьте для охлаждения, нарежьте ломтиками 0,5 см.
- Сельдерей и редис помойте. Редис нарежьте тонкими кружочками, а сельдерей – ломтиками.
- Стручковую фасоль отварите в кипятке в течение 1-2 минут, окуните для охлаждения в холодную воду, разрежьте на три части.
- Грушу тщательно помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками.
- Шпинат, листья салата помойте, разорвите руками.
- Для приготовления соуса помойте базилик, выложите в блендер, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, измельчите до однородной консистенции.
- В миске смешайте овощи с мясом, заправьте соусом.
- Выложите на тарелку грушу, салат с соусом, задекорируйте грецкими орехами. Приятного аппетита!
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