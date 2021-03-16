Мы подготовили для вас простой рецепт салата с курицей и овощами, который вы можете приготовить на скорую руку.

Вкусный и полезный витаминный салат с курицей – отличный вариант на обед. Не нужно долго тратить время на кухне. Свежие овощи с сочным диетическим мясом и изысканный соус дополняет блюдо. Читайте также Куриный ролл с соусом: простой рецепт Рецепт салата Ингредиенты:

– 1 шт. куриного филе;

– 1 груша;

– 1 стебель сельдерея;

– 20 граммов шпината;

– 20 граммов листьев салата;

– 50 граммов стручковой фасоли;

– 2 шт. красного редиса;

– 20 граммов базилика;

– 70 миллилитров оливкового масла;

– 1/2 лимона;

– 100 миллилитров гранатового сока;

– измельченный грецкий орех;

– соль,

– перец. Для приготовления салата тщательно помойте куриное филе. В кастрюлю с кипятком добавьте соль, гранатовый сок, отварите мясо до готовности. Достаньте, выложите в миску, оставьте для охлаждения, нарежьте ломтиками 0,5 см. Сельдерей и редис помойте. Редис нарежьте тонкими кружочками, а сельдерей – ломтиками. Стручковую фасоль отварите в кипятке в течение 1-2 минут, окуните для охлаждения в холодную воду, разрежьте на три части. Грушу тщательно помойте, очистите от косточек, нарежьте ломтиками. Шпинат, листья салата помойте, разорвите руками. Для приготовления соуса помойте базилик, выложите в блендер, добавьте оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, измельчите до однородной консистенции. В миске смешайте овощи с мясом, заправьте соусом. Выложите на тарелку грушу, салат с соусом, задекорируйте грецкими орехами. Приятного аппетита!