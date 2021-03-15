Куриный ролл – вкусный и полезный перекус, который можно приготовить быстро и легко в домашних условиях.

Ролл с нежным куриным мясом, сладким перцем и листьями салата прекрасно подойдет для сытного обеда или перекуса. Также можно подавать к супу или салату. Читайте также Рецепты постных завтраков на любой вкус: современные варианты блюд Рецепт ролла Ингредиенты:

– 1 шт. куриной голени;

– 1 сладкий перец;

– 1 огурец;

– 1/2 лимона;

– 50 граммов листьев салата;

– 1 лаваш;

– 25 миллилитров оливкового масла;

– укроп;

– соль,

– перец. Для приготовления ролла заранее разморозьте мясо, тщательно помойте, выложите в форму для запекания, добавьте соль, перец. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться до готовности. Мясо отделите от кости, нарежьте соломкой. Тщательно помойте овощи, очистите сладкий перец, нарежьте соломкой, огурец – полукольцами, листья салата – разорвите руками. Помойте укроп, измельчите ножом. Для приготовления соуса смешайте в миске оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль, укроп, перемешайте. В миску выложите перец, огурец, листья салата, мясо, добавьте соус, перемешайте. Лаваш разрежьте на две равные части, выложите начинку, заверните края, сформируйте рулет. Обжарьте ролл на сковороде без масла в течение нескольких минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!