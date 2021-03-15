Куриный ролл с соусом: простой рецепт
Куриный ролл – вкусный и полезный перекус, который можно приготовить быстро и легко в домашних условиях.
Источник:Наша Ряба
Ролл с нежным куриным мясом, сладким перцем и листьями салата прекрасно подойдет для сытного обеда или перекуса. Также можно подавать к супу или салату.
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Рецепт ролла
- Для приготовления ролла заранее разморозьте мясо, тщательно помойте, выложите в форму для запекания, добавьте соль, перец.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться до готовности. Мясо отделите от кости, нарежьте соломкой.
- Тщательно помойте овощи, очистите сладкий перец, нарежьте соломкой, огурец – полукольцами, листья салата – разорвите руками.
- Помойте укроп, измельчите ножом.
- Для приготовления соуса смешайте в миске оливковое масло с лимонным соком, добавьте соль, укроп, перемешайте.
- В миску выложите перец, огурец, листья салата, мясо, добавьте соус, перемешайте.
- Лаваш разрежьте на две равные части, выложите начинку, заверните края, сформируйте рулет.
- Обжарьте ролл на сковороде без масла в течение нескольких минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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