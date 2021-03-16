Вітамінний салат з курятиною: домашній рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт салату з курятиною та овочами, який ви можете приготувати нашвидкуруч.
Джерело:Наша Ряба
Смачний та корисний вітамінний салат з курятиною – чудовий варіант на обід. Не потрібно довго витрачати час на кухні. Свіжі овочі з соковитим дієтичним м'ясом та вишуканий соус чудово доповнює страву.
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Рецепт салату
- Для приготування салату ретельно помийте куряче філе. У каструлю з окропом додайте сіль, гранатовий сік, відваріть м'ясо до готовності. Дістаньте, викладіть у миску, залиште для охолодження, наріжте скибочками 0,5 см.
- Селеру та редиску помийте. Редиску наріжте тонкими кружечками, а селеру – скибочками.
- Стручкову квасолю відваріть в окропі протягом 1-2 хвилин, занурте для охолодження в холодну воду, розріжте на три частини.
- Грушу ретельно помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Шпинат, листя салату помийте, розірвіть руками.
- Для приготування соусу помийте базилік, викладіть у блендер, додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець, подрібніть до однорідної консистенції.
- У мисці змішайте овочі з м'ясом, змастіть соусом.
- Викладіть на тарілку грушу, салат з соусом, задекоруйте волоськими горіхами. Смачного!
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