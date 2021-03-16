Ми підготували для вас простий рецепт салату з курятиною та овочами, який ви можете приготувати нашвидкуруч.

Смачний та корисний вітамінний салат з курятиною – чудовий варіант на обід. Не потрібно довго витрачати час на кухні. Свіжі овочі з соковитим дієтичним м'ясом та вишуканий соус чудово доповнює страву. Читайте також Курячий рол з соусом: простий рецепт Рецепт салату Інгредієнти:

– 1 шт. курячого філе;

– 1 груша;

– 1 стебло селери;

– 20 грамів шпинату;

– 20 грамів листя салату;

– 50 грамів стручкової квасолі;

– 2 шт. червоної редиски;

– 20 грамів базиліку;

– 70 мілілітрів оливкової олії;

– 1/2 лимону;

– 100 мілілітрів гранатового соку;

– подрібнений волоський горіх;

– сіль;

– перець. Для приготування салату ретельно помийте куряче філе. У каструлю з окропом додайте сіль, гранатовий сік, відваріть м'ясо до готовності. Дістаньте, викладіть у миску, залиште для охолодження, наріжте скибочками 0,5 см. Селеру та редиску помийте. Редиску наріжте тонкими кружечками, а селеру – скибочками. Стручкову квасолю відваріть в окропі протягом 1-2 хвилин, занурте для охолодження в холодну воду, розріжте на три частини. Грушу ретельно помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Шпинат, листя салату помийте, розірвіть руками. Для приготування соусу помийте базилік, викладіть у блендер, додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль, перець, подрібніть до однорідної консистенції. У мисці змішайте овочі з м'ясом, змастіть соусом. Викладіть на тарілку грушу, салат з соусом, задекоруйте волоськими горіхами. Смачного!