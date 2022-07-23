Вишни, черника, малина, смородина, голубика – сезон ягод в разгаре, а это значит, что нужно успеть заготовить их на зиму. Традиционно, ягоды либо замораживают, либо варят из них всевозможные варенья и джемы.

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Звездный ведущий и шеф-повар Алекс Якутов предложил читателям воспользоваться точными советами, которые он сам использует в быту. Это будут несколько иные способы продлить жизнь летнему урожаю, не столь привычные, но чрезвычайно меткие.

Вместе с Алексом Якутовым будем готовить пастилу, увядать вишню и замораживать ягоды в виде мороженого.

Рецепт пастилы из черники

Ингредиенты:

– 1 килограмм черники;

– 200 граммов сахара;

– цедра одного лимона;

– несколько листиков свежего базилика.

Приготовление:

Тщательно помойте ягоды, удалите хвостики.

Перебейте их в блендере до однородной массы.

Перелейте ягодную массу в кастрюлю и добавьте сахар. Проварите на слабом огне 30-40 минут, как на варенье. Можно пропустить этот этап, но тогда в смеси останется слишком много воды, и пастила будет сушиться дольше.

В конце варки добавьте цедру лимона и мелко нарезанный базилик. Хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 60 градусов. На противень, на пергамент выложите ровным тонким слоем полученную смесь. Выровняйте ложкой.

Сушите в духовке с приоткрытой дверцей в течение 6 – 8 часов. Когда вы получите пастилу, она будет мягкой. Сверните ее в "сигару" и подождите, пока остынет. Ее можно нарезать кусочками или есть так.

Совет: хранят пастилу в герметичном контейнере в сухом темном месте.

Минимальный срок хранения – 4 месяца, но, как показывает практика, она исчезает быстрее.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт вяленой вишни на зиму

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишни без косточек;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов коньяка (необязательно).

Приготовление:

Оставьте вишню без косточек в дуршлаге, чтобы стек лишний сок.

Сок перелейте в кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте на небольшой огонь и дайте закипеть, чтоб растворился сахар.

Охладите вишневый сироп и влейте в него коньяк. Полученной жидкостью залейте вишни и оставьте настаиваться на 3-4 часа.

Отожмите с ягод сок, выложите вишню на пергамент, на противень и отправьте в духовку, разогретую до 60 градусов, на 10 часов. Вялят вишню при открытой дверце духовки.

Совет: если вы не будете добавлять в вишневый сок алкоголь, то затем заморозьте фреш. Его можно добавлять к овсяной каше вместе с вяленой вишней.

Минимальный срок хранения ягод в герметичной таре в сухом, темном помещении – 6 месяцев.

Приятного тебе аппетита!

Малиновое мороженое

Ингредиенты:

– 500 граммов малины;

– 2 столовые ложки варенья бузины, одуванчика, акации (светлого цвета);

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 700 граммов белого греческого йогурта.

Приготовление:

Малину поместите в кастрюлю, добавьте варенье и проварите 10 минут. Можно долить немного водички. В самом конце всыпьте ванильный сахар и перемешайте.

Переложите малину из кастрюли в контейнер и оставьте охладиться.

Добавьте йогурт и перемешайте. Отведайте по вкусу и если нужно, влейте еще варенье. Для вкуса и красоты можно добавить 100 г нарезанной кубиками клубники, но это необязательно.

Разложите смесь по формам и отправьте в морозилку на несколько часов.

Совет: лучше всего воспользоваться специальными формами для мороженого, но подойдут любые выдерживающие низкую температуру. Просто тогда десерт будете набирать ложкой.

Такое мороженое можно хранить до двух-трех недель, но уверены, что оно продержится в мороженом всего несколько дней.

Приятного тебе аппетита!