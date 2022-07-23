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Звездный ведущий и шеф-повар Алекс Якутов предложил читателям воспользоваться точными советами, которые он сам использует в быту. Это будут несколько иные способы продлить жизнь летнему урожаю, не столь привычные, но чрезвычайно меткие.
Вместе с Алексом Якутовым будем готовить пастилу, увядать вишню и замораживать ягоды в виде мороженого.
Рецепт пастилы из черники
Приготовление:
- Тщательно помойте ягоды, удалите хвостики.
- Перебейте их в блендере до однородной массы.
- Перелейте ягодную массу в кастрюлю и добавьте сахар. Проварите на слабом огне 30-40 минут, как на варенье. Можно пропустить этот этап, но тогда в смеси останется слишком много воды, и пастила будет сушиться дольше.
- В конце варки добавьте цедру лимона и мелко нарезанный базилик. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте духовку до 60 градусов. На противень, на пергамент выложите ровным тонким слоем полученную смесь. Выровняйте ложкой.
- Сушите в духовке с приоткрытой дверцей в течение 6 – 8 часов. Когда вы получите пастилу, она будет мягкой. Сверните ее в "сигару" и подождите, пока остынет. Ее можно нарезать кусочками или есть так.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт вяленой вишни на зиму
Приготовление:
- Оставьте вишню без косточек в дуршлаге, чтобы стек лишний сок.
- Сок перелейте в кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте на небольшой огонь и дайте закипеть, чтоб растворился сахар.
- Охладите вишневый сироп и влейте в него коньяк. Полученной жидкостью залейте вишни и оставьте настаиваться на 3-4 часа.
- Отожмите с ягод сок, выложите вишню на пергамент, на противень и отправьте в духовку, разогретую до 60 градусов, на 10 часов. Вялят вишню при открытой дверце духовки.
Минимальный срок хранения ягод в герметичной таре в сухом, темном помещении – 6 месяцев.
Приятного тебе аппетита!
Малиновое мороженое
Приготовление:
- Малину поместите в кастрюлю, добавьте варенье и проварите 10 минут. Можно долить немного водички. В самом конце всыпьте ванильный сахар и перемешайте.
- Переложите малину из кастрюли в контейнер и оставьте охладиться.
- Добавьте йогурт и перемешайте. Отведайте по вкусу и если нужно, влейте еще варенье. Для вкуса и красоты можно добавить 100 г нарезанной кубиками клубники, но это необязательно.
- Разложите смесь по формам и отправьте в морозилку на несколько часов.
Приятного тебе аппетита!