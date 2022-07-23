Вишні, чорниці, малина, смородина, лохина – сезон ягід у розпалі, а це означає, що потрібно встигнути заготувати їх на зиму. Традиційно ягоди або заморожують, або варять з них різноманітні варення та джеми.
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Зірковий ведучий та шеф-кухар Алекс Якутов запропонував читачам скористатися влучними порадами, які він й сам використовує у побуті. Це будуть дещо інші способи продовжити життя літньому врожаю, не такі звичні, але надзвичайно влучні.
Разом з Алексом Якутовим будемо готувати пастилу, в’ялити вишню та заморожувати ягоди у вигляді морозива.
Рецепт пастили з чорниці
Приготування:
- Ретельно помийте ягоди, видаліть хвостики.
- Перебийте їх в блендері до однорідної маси.
- Перелийте ягідну масу у каструлю та додайте цукор. Проваріть на слабкому вогні 30 – 40 хвилин, як на варення. Можна пропустити цей етап, але тоді в суміші лишиться забагато води, і пастила буде сушитися довше.
- В кінці варіння додайте цедру лимона і дрібно нарізаний базилік. Добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 60 градусів. На деко, на пергамент викладіть рівним тонким шаром отриману суміш. Вирівняйте ложкою.
- Сушіть у духовці з привідкритими дверцятами протягом 6 – 8 годин. Коли ви дістанете пастилу, вона буде м’якою. Згорніть її в "сигару" й почекайте, поки охолоне. Її можна нарізати шматочками або їсти так.
Мінімальний термін зберігання – 4 місяці, але, як показує практика, вона зникає швидше.
Смачного!
Рецепт в'яленої вишні на зиму
Приготування:
- Залишіть вишню без кісточок в друшляку, щоб стік зайвий сік.
- Сік перелийте в каструлю та додайте цукор. Поставте на маленький вогонь і дайте закипіти, щоб розчинився цукор.
- Охолодіть вишневий сироп та влийте в нього коньяк. Отриманою рідиною залийте вишні та залишіть настоюватися на 3 – 4 години.
- Відтисніть з ягід сік, викладіть вишню на пергамент, на деко й відправте в духовку, розігріту до 60 градусів, на 10 годин. В’ялять вишню при відкритих дверцятах духовки.
Мінімальний термін зберігання ягід у герметичній тарі в сухому, темному приміщенні – 6 місяців.
Смачного!
Малинове морозиво
Приготування:
- Малину помістіть у каструлю, додайте варення і проваріть 10 хвилин. Можна долити трішки водички. В самому кінці всипте ванільний цукор та перемішайте.
- Перекладіть малину з каструлю в контейнер та залишіть охолодитися.
- Додайте йогурт і перемішайте. Скуштуйте на смак і якщо треба, влийте ще варення. Для смаку і краси можна додати 100 грамів нарізаної кубиками полуниці, але це необов’язково.
- Розкладіть суміш по формах і відправте до морозилки на кілька годин.
Таке морозиво можна зберігати до двох-трьох тижнів, але впевнені, що воно протримається в морозилці лише кілька днів.
Смачного!