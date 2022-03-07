Из нута и овсянки: необычный рецепт пирожного "картошка"
7 марта 2022 , 20:04Читати новину українською
Источник:інстаграм hedgehog cookbook
Не нашлось дома нужных для выпечки продуктов? Используем те, что есть. Вот, например, рецепт пирожного "картошка"... из нута и овсяных хлопьев. Будет и вкусно, и полезно!
Посыпьте "картошку" кунжутом, кокосовой стружкой, какао или керобом. А внутрь каждого пирожного вложите целый орешек миндаля.
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Рецепт пирожного "картошка" из нута и овсяных хлопьев
- Время: от 30 минут до 2 часов
- Количество: 10 – 12 штук
– 100 граммов консервированного нута;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 5 – 6 фиников;
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;
– горстка грецких орехов;
– горстка арахиса;
– ½ банана;
– 1 столовая ложка какао или кероба;
– кокосовая стружка;
– кунжут.
Приготовление:
- Чтобы быстро приготовить пирожные, используйте консервированный нут. Однако можно воспользоваться и сырым, но для этого его нужно подготовить. Промойте его, замочите в воде и оставьте на 6-8 часов. Еще раз промойте и отварите в большом количестве воды 60 – 90 минут.
- Финики залейте крутым кипятком на 10 – 15 минут и почистите от косточек.
- Орехи и овсянку обжарьте на сухой сковороде и перебейте блендером.
- К готовому нуту добавьте растительное масло, лимонный сок, банан и финики. Перебейте блендером до однородной массы.
- Добавьте перебитую смесь овсянки с орехами и какао. Вымешайте массу.
- Сформируйте шарики, обваляйте в какао, кокосовой стружке или кунжуте.
Приятного аппетита!