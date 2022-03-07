Притрусіть "картоплинки" кунжутом, кокосовою стружкою, какао чи керобом. А всередину кожного тістечка вкладіть цілий горішок мигдалю.
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Рецепт тістечка "картопля" з нуту та вівсяних пластівців
Час: від 30 хвилин до 2 годин
Кількість: 10 – 12 штук
Приготування:
- Щоб швидко приготувати тістечка, використовуйте консервований нут. Проте, можна скористатися і сирим, але для цього його потрібно підготувати. Промийте його, замочіть у воді та залишіть на 6 – 8 годин. Ще раз промийте і відваріть у великій кількості води 60 – 90 хвилин.
- Фініки залийте окропом на 10 – 15 хвилин і почистіть від кісточок.
- Горіхи і вівсянку обсмажте на сухій сковорідці та перебийте блендером.
- До готового нуту додайте олію, лимонний сік, банан і фініки. Перебийте блендером до однорідної маси.
- Додайте перебиту суміш вівсянки з горіхами і какао. Вимішайте масу.
- Сформуйте кульки, обваляйте в какао, кокосовій стружці або кунжуті.
Смачного!