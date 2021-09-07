Сладкие рожки с кремом – невероятное наслаждение! Хрустящие снаружи, нежные внутри – идеальный баланс, не так ли?

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Кроме белкового крема рожки можно начинить заварным или шоколадным, а можно и сразу двумя. Интересный вкусовой дуэт образуют, например, белковый крем и цитрусовый курд.

Сладкие рожки с кремом

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8 – 10



Рожки с кремом / Скриншот со страницы шеф-повара

Ингредиенты:

– 3 яичных белка;

– 150 г сахара;

– 60 мл воды;

– 3 яичных желтка;

– готовое слоеное тесто.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нарежьте слоеное тесто (чтобы сэкономить время, можете купить уже готовое) на одинаковые полоски шириной 3 сантиметра.



Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

Для рожков вам понадобятся металлические конусные формы. Также их легко сделать из пищевой фольги. Сформируйте рожки, осторожно наматывая полоски теста на формы по спирали.



Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

Смажьте рожки желтком.



Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

Выпекайте рожки в духовке в течение 8 минут. Для крема смешайте в кастрюле воду и сахар, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только сироп достигнет температуры 118 градусов, снимите его с плиты. В отдельной миске взбейте белки. Когда посветлеют, влейте в них тонкой струйкой горячий сироп. Продолжайте взбивать белки до устойчивой массы. Итальянская меренга готова. Наполните кремом кондитерский мешок, а из него через кондитерский шприц – рожки. Десерт готов.

Приятного аппетита!