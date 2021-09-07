Сладкие рожки с кремом – невероятное наслаждение! Хрустящие снаружи, нежные внутри – идеальный баланс, не так ли?
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Кроме белкового крема рожки можно начинить заварным или шоколадным, а можно и сразу двумя. Интересный вкусовой дуэт образуют, например, белковый крем и цитрусовый курд.
Сладкие рожки с кремом
- Время: 40 минут
- Порции: 8 – 10
Рожки с кремом / Скриншот со страницы шеф-повара
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 180 градусов.
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Нарежьте слоеное тесто (чтобы сэкономить время, можете купить уже готовое) на одинаковые полоски шириной 3 сантиметра.
Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара
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Для рожков вам понадобятся металлические конусные формы. Также их легко сделать из пищевой фольги.
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Сформируйте рожки, осторожно наматывая полоски теста на формы по спирали.
Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара
- Смажьте рожки желтком.
Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара
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Выпекайте рожки в духовке в течение 8 минут.
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Для крема смешайте в кастрюле воду и сахар, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только сироп достигнет температуры 118 градусов, снимите его с плиты.
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В отдельной миске взбейте белки. Когда посветлеют, влейте в них тонкой струйкой горячий сироп. Продолжайте взбивать белки до устойчивой массы. Итальянская меренга готова.
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Наполните кремом кондитерский мешок, а из него через кондитерский шприц – рожки.
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Десерт готов.
Приятного аппетита!