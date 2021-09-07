Солодкі ріжки з кремом – це ще та насолода! Вони неймовірно ніжні всередині та хрумкі ззовні – ідеальне поєднання, чи не так?
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Якщо вам не довподоби білковий крем, ви можете приготувати заварний або шоколадний. Також цікавим поєднанням буде білковий крем та цитрусовий курд.
Рецепт солодких ріжків з кремом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10
Ріжки з кремом / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Наріжте готове листкове тісто на полоски шириною 3 сантиметри. Вони повинні бути однаковими.
Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Для ріжків вам потрібні конусні металеві форми, або ви можете власноруч зробити їх з харчової фольги.
- Сформуйте ріжки з тіста, обережно намотуючи їх на форми спіраллю.
Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Змастіть тісто жовтком.
Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря
- Випікайте ріжки в духовці протягом 8 хвилин.
- Для приготування крему змішайте в каструлі воду та цукор, відправте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Як тільки сироп досягне температури 118 градусів зніміть його з плити.
- В окремій мисці збийте білки. Як тільки вони посвітлішають, влийте до них гарячий сироп тонкою цівкою. Продовжуйте збивати білки до стійкої маси. Італійська меренга готова.
- Відсадіть крем у кондитерський шприц та наповніть ним ріжки.
- Десерт готовий. Смачного!