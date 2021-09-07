Солодкі ріжки з кремом – це ще та насолода! Вони неймовірно ніжні всередині та хрумкі ззовні – ідеальне поєднання, чи не так?

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Якщо вам не довподоби білковий крем, ви можете приготувати заварний або шоколадний. Також цікавим поєднанням буде білковий крем та цитрусовий курд.

Рецепт солодких ріжків з кремом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8 – 10



Ріжки з кремом / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 3 шт. яєчних білків;

– 150 г цукру;

– 60 мл води;

– 3 шт. яєчних жовтків;

– готове листкове тісто.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Наріжте готове листкове тісто на полоски шириною 3 сантиметри. Вони повинні бути однаковими.



Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Для ріжків вам потрібні конусні металеві форми, або ви можете власноруч зробити їх з харчової фольги.

Сформуйте ріжки з тіста, обережно намотуючи їх на форми спіраллю.



Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Змастіть тісто жовтком.



Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Випікайте ріжки в духовці протягом 8 хвилин.

Для приготування крему змішайте в каструлі воду та цукор, відправте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Як тільки сироп досягне температури 118 градусів зніміть його з плити.

В окремій мисці збийте білки. Як тільки вони посвітлішають, влийте до них гарячий сироп тонкою цівкою. Продовжуйте збивати білки до стійкої маси. Італійська меренга готова.

Відсадіть крем у кондитерський шприц та наповніть ним ріжки.