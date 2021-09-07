Солодкі ріжки з кремом – це ще та насолода! Вони неймовірно ніжні всередині та хрумкі ззовні – ідеальне поєднання, чи не так?

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Якщо вам не довподоби білковий крем, ви можете приготувати заварний або шоколадний. Також цікавим поєднанням буде білковий крем та цитрусовий курд.

Рецепт солодких ріжків з кремом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 – 10


Ріжки з кремом / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Наріжте готове листкове тісто на полоски шириною 3 сантиметри. Вони повинні бути однаковими.


Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Для ріжків вам потрібні конусні металеві форми, або ви можете власноруч зробити їх з харчової фольги.
  1. Сформуйте ріжки з тіста, обережно намотуючи їх на форми спіраллю.


Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Змастіть тісто жовтком.


Приготування ріжків / Скріншот зі сторінки шеф-кухаря

  1. Випікайте ріжки в духовці протягом 8 хвилин.
  1. Для приготування крему змішайте в каструлі воду та цукор, відправте на середній вогонь та доведіть до кипіння. Як тільки сироп досягне температури 118 градусів зніміть його з плити.
  1. В окремій мисці збийте білки. Як тільки вони посвітлішають, влийте до них гарячий сироп тонкою цівкою. Продовжуйте збивати білки до стійкої маси. Італійська меренга готова.
  1. Відсадіть крем у кондитерський шприц та наповніть ним ріжки.
  1. Десерт готовий. Смачного!