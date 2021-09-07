Вкус детства: сладкие рожки с белковым кремом от Эктора Хименеса-Браво

7 сентября 2021 , 11:45
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Источник:

24 канал

У кого-то вкус детства – это орешки со сгущенкой, а у нас – рожки с белковым кремом! Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного десерта, который вы непременно захотите приготовить дома.

Сладкие рожки с кремом – невероятное наслаждение! Хрустящие снаружи, нежные внутри – идеальный баланс, не так ли?

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Кроме белкового крема рожки можно начинить заварным или шоколадным, а можно и сразу двумя. Интересный вкусовой дуэт образуют, например, белковый крем и цитрусовый курд.

Сладкие рожки с кремом

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 – 10


Рожки с кремом / Скриншот со страницы шеф-повара

Ингредиенты:
– 3 яичных белка;
– 150 г сахара;
– 60 мл воды;
– 3 яичных желтка;
– готовое слоеное тесто.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

  2. Нарежьте слоеное тесто (чтобы сэкономить время, можете купить уже готовое) на одинаковые полоски шириной 3 сантиметра.


Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Для рожков вам понадобятся металлические конусные формы. Также их легко сделать из пищевой фольги.

  2. Сформируйте рожки, осторожно наматывая полоски теста на формы по спирали.


Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Смажьте рожки желтком.


Приготовление рожков / Скриншот со страницы шеф-повара

  1. Выпекайте рожки в духовке в течение 8 минут.

  2. Для крема смешайте в кастрюле воду и сахар, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Как только сироп достигнет температуры 118 градусов, снимите его с плиты.

  3. В отдельной миске взбейте белки. Когда посветлеют, влейте в них тонкой струйкой горячий сироп. Продолжайте взбивать белки до устойчивой массы. Итальянская меренга готова.

  4. Наполните кремом кондитерский мешок, а из него через кондитерский шприц – рожки.

  5. Десерт готов.

Приятного аппетита!

 

Автор: Богданна Рибак