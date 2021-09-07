Вкус детства: сладкие рожки с белковым кремом от Эктора Хименеса-Браво

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У кого-то вкус детства – это орешки со сгущенкой, а у нас – рожки с белковым кремом! Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного десерта, который вы непременно захотите приготовить дома.