Жареные пирожки – это всегда вкусно и уместно. Они напоминают нам о счастливых мгновениях детства и гостевании у бабушки.
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Традиции – это то, что живет благодаря нашим стараниям. Простые ингредиенты, легкие кулинарные манипуляции – и результат порадует всю семью и окутает вас теплом ярких воспоминаний.
Рецепт жареных пирожков
Час: 1 час
Порций: 4
Блюдо, которое любят все / Фото Pinterest
Ингредиенты
Тесто
- 3 стакана муки;
- 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 1 стакан воды.
Начинка
- вареный картофель (с грибами);
- тушеная капуста.
Приготовление
- Добавляем в теплую воду дрожжи, соль, сахар и тщательно перемешиваем.
- Просеиваем 2 стакана муки и добавляем в него воду с дрожжами.
- Постепенно замешиваем тесто, добавляя третий стакан муки. Ставим в теплое место на 30 минут.
- Готовим начинку. Вареный картофель разминаем, добавляем зелень и грибы (по желанию). Также можно мелко порубить капусту и тушить до готовности на сковороде.
- Нагреваем масло. Формируем пирожки и обжариваем до румяности.