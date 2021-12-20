Жареные пирожки – это всегда вкусно и уместно. Они напоминают нам о счастливых мгновениях детства и гостевании у бабушки.

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Традиции – это то, что живет благодаря нашим стараниям. Простые ингредиенты, легкие кулинарные манипуляции – и результат порадует всю семью и окутает вас теплом ярких воспоминаний.

Рецепт жареных пирожков

Час: 1 час

Порций: 4

Блюдо, которое любят все / Фото Pinterest

Ингредиенты

Тесто

3 стакана муки;

1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

1 стакан воды.

Начинка

вареный картофель (с грибами);

тушеная капуста.

Приготовление