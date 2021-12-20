Смажені пиріжки – це завжди смачно та доречно. Вони нагадують нам про щасливі миті дитинства та гостювання у бабусі.
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Традиції – це те, що живе завдяки нашим старанням. Прості інгредієнти легкі кулінарні маніпуляції – і результат потішить всю сім'ю та огорне вас теплом яскравих спогадів.
Рецепт смажених пиріжків
Час: 1 година
Порцій: 4
Страва, яку люблять усі / Фото Pinterest
Інгредієнти
Тісто
- 3 стакани борошна;
- 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 столові ложки соняшникової олії;
- 1 стакан води.
Начинка
- варена картопля (з грибами);
- тушена капуста.
Приготування
- Додаємо до теплої води дріжджі, сіль, цукор та ретельно перемішуємо.
- Просіюємо 2 стакани борошна та додаємо до нього воду з дріжджами.
- Поступово замішуємо тісто, додаючи третій стакан борошна. Ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
- Готуємо начинку. Варену картоплю розминаємо, додаємо зелень та гриби (за бажанням). Також можна дрібно посікти капусту та стушкувати до готовності на сковорідці.
- Нагріваємо олію. Формуємо пиріжки та обжарюємо до рум'яності.