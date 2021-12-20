Вкус детства и зимы: рецепт "бабушкиных" пирожков с капустой и картофелем

20 декабря 2021 , 13:40
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Источник:

24 канал

Каждое время года имеет свой особый вкус. Когда выпадает снег – наступает время "детских" блюд, полюбившихся нам с ранних лет.

Жареные пирожки – это всегда вкусно и уместно. Они напоминают нам о счастливых мгновениях детства и гостевании у бабушки.

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Традиции – это то, что живет благодаря нашим стараниям. Простые ингредиенты, легкие кулинарные манипуляции – и результат порадует всю семью и окутает вас теплом ярких воспоминаний.

Рецепт жареных пирожков

Час: 1 час

Порций: 4

Блюдо, которое любят все / Фото Pinterest

Ингредиенты

Тесто

  • 3 стакана муки;
  • 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • 1 стакан воды.

Начинка

  • вареный картофель (с грибами);
  • тушеная капуста.

Приготовление

  1. Добавляем в теплую воду дрожжи, соль, сахар и тщательно перемешиваем.
  2. Просеиваем 2 стакана муки и добавляем в него воду с дрожжами.
  3. Постепенно замешиваем тесто, добавляя третий стакан муки. Ставим в теплое место на 30 минут.
  4. Готовим начинку. Вареный картофель разминаем, добавляем зелень и грибы (по желанию). Также можно мелко порубить капусту и тушить до готовности на сковороде.
  5. Нагреваем масло. Формируем пирожки и обжариваем до румяности.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська