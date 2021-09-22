31 января 1843 Тарас Григорьевич в письме к Яну Кухаренко просил друга больше не вспоминать в переписке вареников. По словам поэта, "... проклятое эта блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник так тебе и лезет в глаза...".

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Давайте попробуем приготовить вареники, которые так нравились прославленному поэту.

Ингредиенты:

для теста

гречневая мука – 3 стакана;

яйцо – 1 штука;

молоко/вода – 0,5 стакана;

соль – 0,5 чайной ложки.

для начинки

сыр – 600 грамм;

яйцо – 1 штука;

сахар – 0,5 чайной ложки;

соль.

для соуса

сметана – 2,5 стакана;

или сливочное масло – 40 грамм.

Приготовление: