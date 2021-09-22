31 января 1843 Тарас Григорьевич в письме к Яну Кухаренко просил друга больше не вспоминать в переписке вареников. По словам поэта, "... проклятое эта блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник так тебе и лезет в глаза...".

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Давайте попробуем приготовить вареники, которые так нравились прославленному поэту.

Ингредиенты:

для теста

  • гречневая мука – 3 стакана;
  • яйцо – 1 штука;
  • молоко/вода – 0,5 стакана;
  • соль – 0,5 чайной ложки.

для начинки

  • сыр – 600 грамм;
  • яйцо – 1 штука;
  • сахар – 0,5 чайной ложки;
  • соль.

для соуса

  • сметана – 2,5 стакана;
  • или сливочное масло – 40 грамм.

Приготовление:

  1. Доведите до кипения молоко или воду для теста. Всыпьте муки, соли, вбейте яйцо. Заварите тесто, хорошо все перемешав.
  2. Протрите творог через сито, перемешайте его с сырым яйцом, сахаром и солью.
  3. Сформируйте на ладони круглые тонкие лепешки, в центр каждой выкладывайте начинку из сыра, залепите обычные полукруглые вареники.
  4. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 10-12 минут. При подаче можно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.