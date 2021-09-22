31 січня 1843 року Тарас Григорович у листі до Яна Кухаренка просив друга більше не згадувати у листуванні вареників. За словами поета, "… проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…”.
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Давайте спробуємо приготувати вареники, які так подобалися уславленому поету.
Інгредієнти:
для тіста
- гречана мука – 3 склянки;
- яйце – 1 штука;
- молоко / вода – 0,5 склянки;
- сіль – 0,5 чайної ложки
для начинки
- сир – 600 грам;
- яйце – 1 штука;
- цукор – 0,5 чайної ложки;
- сіль.
для соусу
- сметана – 2,5 склянки;
- або вершкове масло – 40 грам.
Приготування:
- Доведіть до кипіння молоко або воду для тіста. Всипте муки, солі, вбийте яйце. Заваріть тісто, добре все перемішавши.
- Протріть сир через сито, перемішайте його з сирим яйцем, цукром і сіллю.
- Сформуйте на долоні круглі тонкі коржі, в центр кожного викладайте начинку з сиру, заліпіть звичайні напівкруглі вареники.
- Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і варіть 10-12 хвилин. При подачі можна полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.