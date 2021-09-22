Вкус истории: как приготовить вареники, которые обожал Тарас Шевченко
22 сентября 2021 , 19:27Читати новину українською
Источник:24 канал
Имя Тараса Шевченко золотыми буквами вписано на страницы украинской истории. В своих письмах он часто описывал еду, а некоторые блюда ему даже снились.
31 января 1843 Тарас Григорьевич в письме к Яну Кухаренко просил друга больше не вспоминать в переписке вареников. По словам поэта, "... проклятое эта блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник так тебе и лезет в глаза...".
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Давайте попробуем приготовить вареники, которые так нравились прославленному поэту.
Ингредиенты:
для теста
- гречневая мука – 3 стакана;
- яйцо – 1 штука;
- молоко/вода – 0,5 стакана;
- соль – 0,5 чайной ложки.
для начинки
- сыр – 600 грамм;
- яйцо – 1 штука;
- сахар – 0,5 чайной ложки;
- соль.
для соуса
- сметана – 2,5 стакана;
- или сливочное масло – 40 грамм.
Приготовление:
- Доведите до кипения молоко или воду для теста. Всыпьте муки, соли, вбейте яйцо. Заварите тесто, хорошо все перемешав.
- Протрите творог через сито, перемешайте его с сырым яйцом, сахаром и солью.
- Сформируйте на ладони круглые тонкие лепешки, в центр каждой выкладывайте начинку из сыра, залепите обычные полукруглые вареники.
- Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 10-12 минут. При подаче можно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.