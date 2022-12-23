Сочные сосиски в слоеном тесте, вкус которых подчеркивает соус – идеальное решение для легкого перекуса в начале любого праздничного застолья. Над этим рецептом нужно немного поколдовать, но поверьте – результат того стоит.

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Рецепт миниролов с сосиской

Время: 40 минут

Порций: до 15 штук

Закуска, которая сразу покорит гостей / Фото Marion's Kitchen

Ингредиенты:

300 грамм сосисок;

50 грамм тертого чеддера;

2 чайные ложки измельченных листьев тимьяна;

пачка слоеного теста;

1 яйцо;

мука для присыпки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Формируем из него прямоугольник, смазываем яйцом и режем на полоски размером 8х25 сантиметров, их должно быть около 6. В миске смешиваем чабрец, сыр и специи. Сосиски выкладываем на полоски, посыпаем смесью и заворачиваем в рулетики. Ставим рулеты на 10 минут в холодильник. Ножом разрезаем рулеты на меньшие порции, смазываем яйцом и выпекаем 10 – 12 минут. Подаем горячими с любимым соусом.

Приятного аппетита!