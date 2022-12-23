Соковиті сосиски у листковому тісті, смак яких підкреслює соус – ідеальне рішення для легкого перекусу на початку будь-якого святкового застілля. Над цим рецептом потрібно трішки почаклувати, але повірте – результат того вартий.
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Рецепт мініролів із сосискою
Час: 40 хвилин
Порцій: до 15 штук
Закуска, яка одразу підкорить гостей / Фото Marion's Kitchen
Інгредієнти:
- 300 грамів сосисок;
- 50 грамів тертого чеддеру;
- 2 чайні ложки подрібненого листя чебрецю;
- пачка листкового тіста;
- 1 яйце;
- борошно для присипки;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко застеляємо пергаментним папером.
- Поверхню присипаємо борошном та розкачуємо тісто. Формуємо з нього прямокутник, змащуємо яйцем та ріжемо на смужки розміром 8х25 сантиметрів, їх повинно бути близько 6.
- У мисці змішуємо чебрець, сир та спеції.
- Сосиски викладаємо на смужки, посипаємо сумішшю та загортаємо у рулетики.
- Ставимо рулети на 10 хвилин у холодильник.
- Ножем розрізаємо рулети на менші порції, змащуємо яйцем та випікаємо 10 – 12 хвилин.
- Подаємо гарячими з улюбленим соусом.
Смачного!