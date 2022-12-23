Эта закуска покорит гостей: рецепт мини-роллов с сосисками
23 декабря 2022, 20:50Читати новину українською
Источник:ВВС
Хрустящие закуски в сочетании с любимым соусом – это то, от чего будут в восторге все. Особенно когда речь идет о сочетании слоеного теста и сосисок.
Сочные сосиски в слоеном тесте, вкус которых подчеркивает соус – идеальное решение для легкого перекуса в начале любого праздничного застолья. Над этим рецептом нужно немного поколдовать, но поверьте – результат того стоит.
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Рецепт миниролов с сосиской
Время: 40 минут
Порций: до 15 штук
Закуска, которая сразу покорит гостей / Фото Marion's Kitchen
Ингредиенты:
- 300 грамм сосисок;
- 50 грамм тертого чеддера;
- 2 чайные ложки измельченных листьев тимьяна;
- пачка слоеного теста;
- 1 яйцо;
- мука для присыпки;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.
- Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Формируем из него прямоугольник, смазываем яйцом и режем на полоски размером 8х25 сантиметров, их должно быть около 6.
- В миске смешиваем чабрец, сыр и специи.
- Сосиски выкладываем на полоски, посыпаем смесью и заворачиваем в рулетики.
- Ставим рулеты на 10 минут в холодильник.
- Ножом разрезаем рулеты на меньшие порции, смазываем яйцом и выпекаем 10 – 12 минут.
- Подаем горячими с любимым соусом.
Приятного аппетита!