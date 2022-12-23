Эта закуска покорит гостей: рецепт мини-роллов с сосисками

23 декабря 2022, 20:50
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Источник:

ВВС

Хрустящие закуски в сочетании с любимым соусом – это то, от чего будут в восторге все. Особенно когда речь идет о сочетании слоеного теста и сосисок.

Сочные сосиски в слоеном тесте, вкус которых подчеркивает соус – идеальное решение для легкого перекуса в начале любого праздничного застолья. Над этим рецептом нужно немного поколдовать, но поверьте – результат того стоит.

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Рецепт миниролов с сосиской

Время: 40 минут

Порций: до 15 штук

Закуска, которая сразу покорит гостей / Фото Marion's Kitchen

Ингредиенты:

  • 300 грамм сосисок;
  • 50 грамм тертого чеддера;
  • 2 чайные ложки измельченных листьев тимьяна;
  • пачка слоеного теста;
  • 1 яйцо;
  • мука для присыпки;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  2. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Формируем из него прямоугольник, смазываем яйцом и режем на полоски размером 8х25 сантиметров, их должно быть около 6.
  3. В миске смешиваем чабрец, сыр и специи.
  4. Сосиски выкладываем на полоски, посыпаем смесью и заворачиваем в рулетики.
  5. Ставим рулеты на 10 минут в холодильник.
  6. Ножом разрезаем рулеты на меньшие порции, смазываем яйцом и выпекаем 10 – 12 минут.
  7. Подаем горячими с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська