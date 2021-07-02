Ароматная запеканка понравится всей вашей семье. Ее быстро и легко приготовить в домашних условиях.

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Для приготовления блюда используйте молодой картофель, нежное куриное филе, грибы и любимый сыр. Для того чтобы запеканка была сочной, добавьте любой соус или сметану и специи. Также можете подать салаты из свежих овощей.

Как приготовить картофельную запеканку с курицей и грибами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 153 ккал

Ингредиенты:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– 2 луковицы;

– 10 – 12 картофелин;

– 250 граммов сметаны 15 – 20%;

– растительное масло;

– 150 граммов твердого сыра;

– петрушка;

– перец;

– соль.

Картофель помойте, очистите, отварите в кастрюле с кипятком.

Картофель / Фото Unsplash

Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками.

Куриное филе / Фото Unsplash

Грибы помойте, очистите, нарежьте кубиками. Лук очистите, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки. Далее – обжарьте мясо, грибы В форму выложите слоями картофель, лук, грибы, мясо, вылейте сметану, сверху тертый сыр. Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите сверху на запеканку.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности. Достаньте из духовки готовую запеканку, оставьте для охлаждения

Картофельная запеканка с курицей, сыром и грибами​ / Фото Unsplash