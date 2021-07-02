Запашна запіканка сподобається усій вашій родині. Її швидко та легко приготувати в домашніх умовах.

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Для приготування страви використовуйте молоду картоплю, ніжне куряче філе, гриби та улюблений сир. Для того, щоб запіканка була соковитою додайте будь-який соус або сметану та спеції. Також до столу подавайте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати картопляну запіканку з курятиною та грибами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 153 ккал

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грамів грибів (печериці);

– 2 цибулі;

– 10 – 12 картоплин;

– 250 грамів сметани 15 – 20%;

– рослинна олія;

– 150 грамів твердого сиру;

– петрушка;

– перець;

– сіль.

Картоплю помийте, почистіть, відваріть у каструлі з окропом.

Картопля/ Фото Unsplash

Куряче філе помийте, обсушіть рушником, наріжте кубиками.

Куряче філе/ Фото Unsplash

Гриби помийте, почистіть, наріжте кубиками. Цибулю почистіть, наріжте кільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Далі – обсмажте м'ясо, гриби. У форму викладіть шарами картоплю, цибулю, гриби, м'ясо, вилийте сметану, зверху тертий сир. Петрушку помийте, подрібніть ножем, викладіть зверху на запіканку.

Подрібнена петрушка/ Фото Unsplash

Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки готову запіканку, залиште для охолодження

Запіканка/ Фото Unsplash