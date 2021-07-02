Вкусная картофельная запеканка с курицей, сыром и грибами: домашний рецепт

2 июля 2021 , 13:27
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Источник:

24 канал

Ароматная картофельная запеканка с сочной курицей и грибами – отличная идея на обед. Не нужно много времени тратить на кухне. Вкусная и сытное блюдо у вас на столе за 35 минут.

Ароматная запеканка понравится всей вашей семье. Ее быстро и легко приготовить в домашних условиях.

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Для приготовления блюда используйте молодой картофель, нежное куриное филе, грибы и любимый сыр. Для того чтобы запеканка была сочной, добавьте любой соус или сметану и специи. Также можете подать салаты из свежих овощей.

Как приготовить картофельную запеканку с курицей и грибами

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 153 ккал
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 100 граммов грибов (шампиньоны);
– 2 луковицы;
– 10 – 12 картофелин;
– 250 граммов сметаны 15 – 20%;
– растительное масло;
– 150 граммов твердого сыра;
– петрушка;
– перец;
– соль.
  1. Картофель помойте, очистите, отварите в кастрюле с кипятком.

Картофель / Фото Unsplash

  1. Куриное филе помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками.

Куриное филе / Фото Unsplash

  1. Грибы помойте, очистите, нарежьте кубиками.
  2. Лук очистите, нарежьте кольцами, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
  3. Далее – обжарьте мясо, грибы
  4. В форму выложите слоями картофель, лук, грибы, мясо, вылейте сметану, сверху тертый сыр.
  5. Петрушку помойте, измельчите ножом, выложите сверху на запеканку.

Измельченная петрушка / Фото Unsplash

  1. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности.
  2. Достаньте из духовки готовую запеканку, оставьте для охлаждения

Картофельная запеканка с курицей, сыром и грибами​ / Фото Unsplash

  1. Разделите на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева