Таких сказочных бутербродов вы еще не ели: рецепт идеальной намазки для утренних тостов
12 марта 2024, 17:28Читати новину українською
Источник:pava_vb
Авокадо уже давно стало почти обязательным продуктом для тех, кто заботится о своем здоровье. И неудивительно, ведь из него можно сделать много замечательных блюд, в частности нереальную намазку.
К такой намазке прекрасно подойдет лосось, креветки или другие морепродукты. Но даже без ничего она удивит вас своим вкусом.
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Рецепт масла из авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 2 авокадо;
– 100 граммов масла;
– 2 – 3 вяленых томата;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– цедра с четверти лимона;
– соль, перец по вкусу. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготовление:
- Почистьте авокадо, добавьте масло комнатной температуры и перебейте все блендером.
- Далее добавьте соль, перец, специи, сок и цедру лимона, а также нарезанные томаты.
- Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, чтобы авокадо масло застыло.