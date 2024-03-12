К такой намазке прекрасно подойдет лосось, креветки или другие морепродукты. Но даже без ничего она удивит вас своим вкусом.

Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт масла из авокадо

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистьте авокадо, добавьте масло комнатной температуры и перебейте все блендером.
  2. Далее добавьте соль, перец, специи, сок и цедру лимона, а также нарезанные томаты.
  3. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, чтобы авокадо масло застыло.