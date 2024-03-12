К такой намазке прекрасно подойдет лосось, креветки или другие морепродукты. Но даже без ничего она удивит вас своим вкусом.
Будет вкусно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт масла из авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Почистьте авокадо, добавьте масло комнатной температуры и перебейте все блендером.
- Далее добавьте соль, перец, специи, сок и цедру лимона, а также нарезанные томаты.
- Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник, чтобы авокадо масло застыло.