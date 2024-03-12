До такої намазки чудово пасуватиме лосось, креветки чи інші морепродукти. Але навіть без нічого вона здивує вас своїм смаком.
Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт масла з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Почистьте авокадо, додайте масло кімнатної температури та перебийте все блендером.
- Далі додайте сіль, перець, спеції, сік і цедру лимона, а також нарізані томати.
- Добре перемішайте та поставте в холодильник, щоб авокадо-масло застигло.